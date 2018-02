Politie onderzoekt betrokkenheid Satudarah-leden bij vechtpartij Appingedam

Leden van motorclub Satudarah zijn zaterdagnacht met elkaar op de vuist gegaan in het uitgaansgebied van Appingedam. De ruzie vond rond 2.00 uur 's nachts plaats in de Wijkstraat ter hoogte van Joey's Bar.

Volgens getuigen, die niet met hun naam genoemd willen worden, gaat het om dezelfde Satudarah-leden die het uitgaansgebied van Appingedam regelmatig teisteren. Het zou gaan om een groep van twintig tot dertig man. Het is onduidelijk of ze onderling ruzie hebben gekregen of dat er een andere groep bij betrokken was.

Rake klappen

Bij de vechtpartij ging het er hard aan toe. 'Eén slachtoffer is per ambulance met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht', bevestigt burgemeester Anno Wietze Hiemstra van de gemeente Appingedam. Volgens Hiemstra heeft de politie in linie de oproerkraaiers uit de Wijkstraat verdreven.

Tweede vechtpartij

Een kleine twee uur later was het opnieuw raak bij café De Doofpot. Volgens de eigenaar staat deze vechtpartij los van de gebeurtenis met de Satudarah-leden eerder in de nacht. 'Bij mij in de kroeg ging het om jongeren uit Appingedam, Delfzijl en Bierum die het met elkaar aan de stok kregen.'

Onderzoek

Hiemstra betreurt wat er is gebeurd in de nacht van zaterdag op zondag. 'Het was de laatste tijd rustig in het uitgaansgebied van Appingedam.' Volgens de burgemeester loopt het politieonderzoek nog naar wat er precies is gebeurd en wat de rol van de Satudarah-leden is geweest.

Lees ook:

- Appingedam verbiedt hesjes motorclubs in cafés

- Satudarah-lid opgepakt na mishandeling