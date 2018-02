Groninger ijshockeycoach Eimers leidt Den Haag naar winst in bekerfinale

Chris Eimers heeft zondagmiddag als hoofdtrainer ijshockeyclub Hijs Den Haag naar de derde bekerwinst in de historie van de club geleid.

In de finale werd Unis Heerenveen met 7-3 verslagen. De geboren Groninger Eimers was jarenlang actief bij GIJS als speler en adviseur. Na zijn loopbaan in Groningen was hij onder andere bondscoach van het Nederlands team.



Verschil gemaakt in tweede periode

Hijs maakte in de tweede periode het verschil. Na de eerste twintig minuten stond het 1-1. De Hagenezen scoorden daarna vijf onbeantwoorde treffers waardoor het duel eigenlijk na twee periode's beslist was. Heerenveen 'won' de laatste periode nog met 2-1, maar de eindstand was met 7-3 duidelijk in het voordeel van de ploeg van trainer Eimers.