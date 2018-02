'Dit is één van de vele momenten waarop de gevolgen van aardbevingen pijnlijk duidelijk worden'

Jolanda Jager is inwoonster van 't Zandt en verknocht aan haar dorp. Het doet haar dan ook pijn dat de NAM maandag start met de sloop van een karakteristiek pand.

Jager deelde haar gevoelens via Twitter en die Tweet kreeg veel bijval. 'Mijn telefoon gaat constant en loopt zelfs vast door de vele retweets.'

Aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite heeft haar digitale stem inmiddels ook via Twitter laten horen. Ze wil het pand ook behouden en roept op tot het kraken van de woning.

Foto maken

Of er dorpsbewoners maandagochtend actie gaan voeren weet Jolanda niet, maar ze kan zich wel voorstellen dat mensen nog een laatste blik op de woning aan Hoofdstraat 51 willen werpen. 'Ik denk dat er de afgelopen dagen nog een heleboel mensen een foto van het pand hebben gemaakt. Want het kan nu nog.'

Zorgen over het dorp

Jager betreurt de sloop van de woning die op de kruising van de Hoofdstraat en de Molenweg staat. 'Her en der hebben wij in het dorp al meerdere kale plekken. Deze is wel heel prominent aanwezig.'

De kans op behoud lijkt een dag voor de sloop klein te zijn. Toch hoopt Jager dat haar dorp het eigen karakter zal behouden. Want de woning aan de Hoofdstraat zal waarschijnlijk niet de laatste woning zijn die tegen de vlakte gaat.

'De eerste verhuizingen zijn hier al gaande. Men heeft heel langzamerhand door wat er eigenlijk aan de hand is en wat er gaat gebeuren. Misschien gaat het versterken nog wel heel veel meer aan het dorp veranderen.'

Bejaardenwoningen

De NAM laat weten dat op de plek van het pand zes appartementen voor ouderen komen van Woongroep Marenland. De sloop wordt gedaan op verzoek van de gemeente, aldus de NAM.