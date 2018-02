'Een marathon op natuurijs? Ik zie het niet meer gebeuren'

Er is zondagavond geen begin gemaakt met een ijsvloer in Noordlaren. Het vroor niet genoeg om de baan voor de eerste keer dit jaar te besproeien met water.

Voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug is teleurgesteld. 'Er waren vorige week voorspellingen van een mooie vorstperiode, maar daar komt niks van terecht. Maar goed, we hebben zaterdag de kantine wel klaargemaakt. Dan hebben we dat ook weer gedaan en het was gezellig, maar we lopen nu niet zo hard meer.'

Voor een marathon op natuurijs is 's nachts vijf graden vorst nodig en overdag moet het dan nul graden zijn of het liefst daaronder. 'Als het weer gaat vriezen, maken we nog wel een vloertje voor de leden, maar een marathon zie ik niet meer gebeuren', besluit Veldman.

