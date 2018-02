Actie in 't Zandt is voorbij: sloop woning uitgesteld (update)

De actie in 't Zandt is voorbij. De actievoerders hebben hun zin: de sloop van de woning aan de Hoofdstraat is voorlopig uitgesteld.

De NAM zou maandag beginnen met de sloop van het pand, maar een protestactie hield de sloop tegen. De veiligheid van de slopers zou mogelijk in het geding zijn, aldus de gemeente Loppersum. Daarom wilde de NAM de sloop niet doorzetten.

Appartementen

Woongroep Marenland wil op het adres aan de Hoofdstraat zes appartementen voor ouderen neerzetten. De gemeente gaf de opdracht voor de sloop, de NAM zou de sloop uitvoeren. Maar daar staken verschillende actievoerders dus een stokje voor.

Kraken van de woning

De actie begon met een tweet van dorpsbewoner Jolanda Jager. Zij schreef dat ze het zonde vindt dat dit pand gesloopt wordt en zij kreeg veel bijval. Aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite riep daarna op tot het kraken van de woning.

'Gemoedelijk'

Jager was maandagmorgen ook bij de actie. 'Ik ben blij dat het zo is opgepakt.' Ze hoopte dat de wethouder ook zou langskomen en dat is ook gebeurd. Volgens de actievoerders was de sfeer 'gemoedelijk'. De politie is wel even geweest, maar die is ook weer vertrokken. 'We waren hier gewoon aanwezig met koffie en thee. Blijkbaar was dat al genoeg om niet met de sloop te beginnen.'

