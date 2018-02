'De manier van spelen van FC Groningen is belachelijk en lachwekkend!'

Ook de derde wedstrijd van FC Groningen in 2018 werd niet gewonnen. In Arnhem was Vitesse vrijdag met 2-0 te sterk. Een optreden dat opnieuw zorgen baart: 'Ik ben geschrokken van het niveau', aldus analist Barend Beltman.

Dat zei hij in de wekelijkse sportdiscussie op Radio Noord. Sportverslaggever William Pomp (Dagblad van het Noorden) weet waar het aan ligt: 'Het is puur kwaliteitsverschil. FC Groningen is vrijwel leeggekocht.'

'Geen creativiteit'

'Wat er nu nog staat is niet goed genoeg, gezien de dertiende plaats', vervolgt hij. 'Nu Oussama Idrissi weg is (naar AZ, red.) en Mimoun Mahi geblesseerd is, is de creativiteit tot nul gereduceerd.'

Toch legt Beltman zich daar niet bij neer: 'Het is lachwekkend hoe vooral de eerste helft wordt gespeeld. De manier van spelen is écht belachelijk!'

Twee spitsen

Hij heeft een oplossing: 'Ga vanaf donderdag tegen Feyenoord spelen met Lars Veldwijk én Tom van Weert voorin. Hou die ballen meer voorin en probeer daar aan het voetballen te komen.'

Dat levert veel weerstand op bij clubwatcher Elwin Baas (RTV Noord) en Pomp: 'Dat is toch zelfmoord?!'

'Nee, natuurlijk niet', roept Beltman. 'Het is juist minder gevaarlijk als de bal langer voorin blijft, dat zei Cruijff ook en daar ben ik het toevallig mee eens. Wie er dan af moet? Een centrale middenvelder. Weet je wel hoe veel controleurs er gemiddeld op een tram zitten?'

'Ram naar voren!'

Toch willen Pomp en Baas daar niet in mee gaan: 'Dat heeft geen zin, de visie van Faber is al jaren hetzelfde, hij speelt een wedstrijd om niet te verliezen', zegt Baas.

Pomp vult aan: 'Het spel moet altijd verzorgd zijn. Met twee controleurs, echt hartstikke netjes, daarnaast twee hangende vleugelspelers. Maar ons volk wil ook wel eens een ram naar voren zien!'

Faber eerder weg?

Hoe lang kan dit nog goed gaan, is de vraag? Baas voorziet problemen: 'Als FC Groningen fors tegen Feyenoord verliest en thuis niet wint van ADO Den Haag, dan komt er spoedberaad.'

Ook Beltman ziet het zover nog wel komen: 'Nog twee of drie keer verliezen en ik kan me voorstellen dat Faber niet na dit seizoen stopt, maar per direct.' Maar hoe ziet het programma er komende weken uit, vraagt hij zich af.

Pomp: 'Dat maakt echt niet meer uit tegen wie ze spelen. FC Groningen is een middenmoter, niet meer en niet minder. De chemie tussen de trainer en clubleiding is zo langzamerhand ook wel weg, volgens mij.'

Het straalde vrijdag niks uit. Er zit angst in de ploeg Elwin Baas

'Angst in de ploeg'

Baas kijkt ook al iets verder en maakt zich zorgen: 'De play-offs om degradatie komen eerder in de buurt dan de play-offs om Europees voetbal. Dat is realistisch. Het straalde vrijdag ook niks uit, er zit angst in de ploeg en deze trainingsstaf kan dat er op één of andere manier niet uit halen.'

Lichtpuntjes

Toch zag Beltman nog wel een lichtpuntje: 'Je hebt jonge jongens uit eigen jeugd in de ploeg staan, die het ook nog eens goed doen. Plus de nieuwe aanwinst Deyovaisio Zeefuik kon wel eens een publieksmannetje worden, daar zit power in.'

Voorspellingen

De sportdiscussie eindigde met de traditionele voorspellingen voor de komende wedstrijd, donderdagavond in Rotterdam, tegen Feyenoord: Baas: 'Ik zeg elke week 3-3, dus nu ook.' Pomp en Beltman voorspellen een verliespartij: '1-0, met een goal van Van Persie in de laatste minuut.' Beltman verwacht een forsere nederlaag: '3-0.'

