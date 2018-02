Scholen sturen klassen naar huis vanwege griepgolf

'We hebben de kinderen van groep 1 en 2 al drie keer naar huis moeten sturen. Groep 6 en groep 4 zijn ook al twee keer weggestuurd. Er zijn gewoon geen invallers meer.'

De Bisschop Bekkersschool in Groningen heeft, net als veel andere scholen, te kampen met een griepgolf. 'We denken dat het bij ons nog wel meevalt, maar zo veel klassen naar huis sturen is gewoon veel te veel', zegt directeur Wally van der Vlugt.

Klas opsplitsen?

'We proberen het natuurlijk eerst intern op te lossen, bijvoorbeeld door een onderwijsassistent met back-up voor de klas te zetten. Het opsplitsen van klassen is bijna niet mogelijk. Dertig kinderen in een klas is tegenwoordig heel normaal. Als je dan gaat verdelen, krijgt een leraar opeens 45 kinderen in de klas. Dan ben je alleen maar politieagent en krijgt niemand onderwijs.'

Onaantrekkelijk

Dat er geen invallers te vinden zijn, ligt volgens Van der Vlugt aan het feit dat het lerarenvak steeds onaantrekkelijker wordt gevonden. 'Daardoor kiezen minder studenten voor de pabo.'

Zorgplicht

Als ouders echt geen opvang kunnen vinden, mogen ze hun kind toch naar school brengen. Dat wordt dan ondergebracht in een andere klas.

Groepen per toerbeurt naar huis

Openbare basisschool Driespan in Harkstede heeft ook moeite met het vinden van invallers. Afgelopen week is voor het eerst een groep naar huis gestuurd en een oplossing is nog niet in zicht. De school heeft een brief gestuurd aan alle ouders: 'U moet er dus rekening mee houden dat het een keer kan gebeuren dat uw kind een dag geen school heeft. Mocht er meerdere dagen geen invaller ingezet kunnen worden, dan gaan de groepen per toerbeurt naar huis. We hopen echt dat het zover niet hoeft te komen.'

Lees ook:

- Basisschoolleraren gaan op 14 februari opnieuw staken

- GGD: 'Vooral jonge kinderen zijn vatbaar voor het griepvirus'