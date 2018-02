Rondje Groningen: Wie wil deze gaswinnings-protestauto?

Elke dag zet RTV Noord de opmerkelijkste berichten uit Stad en Ommeland op rij. Vandaag in Rondje Groningen onder andere: een politieauto is geen terreinauto.

Uit de modder

'Soms voel je net een echte veldwachter, maar helaas hebben we geen echte veldwachtersauto.' Maar gelukkig voor wijkagent Aalderd Koning kreeg hij hulp en hoefde hij niet in zijn auto die vastzat in de modder te overnachten...

'We hebben genoeg van eiken, iepen, olmen en de beuk'

Zomaar een zin in dit bijzondere gedicht van twee RUG-promovendi.

Nieuw clublied voor de FC

Thijs dook zo maar het nieuwe clublied van het wisselvallige FC Groningen op. Misschien is het wel een reactie op ons sportpanel, dat maandagochtend gehak maakt met het huidige spel.

Praat de koning over Yantai?

Hilly Mast vraagt zich af: heeft het ingelaste bezoek van koning Willem-Alexander te maken met het niet doorgaan van de Yantai-campus van de RUG?

Voorgelezen door...

Leuk verhaal om mee thuis te komen voor de kleintjes. Voorgelezen door Tom van Weert.

Te koop aangeboden: protestauto

Aardbevingsactivist John Lanting verhuist naar Hongarije. Het hoofd leegmaken. Daarom staat zijn protestauto zomaar te koop. Voor 2500 euro mag je hem overnemen.

Uitgemolken

Groningen is meer uitgemolken dan koe Hermien. Toch werd voor die laatste in recordtijd 48.000 euro ingezameld. Columniste Nynke van der Zee van Omrop Fryslân snapt het niet...

Begraafplaats met stijl

De Kerk Onderdendam geeft een shoutout naar de begraafplaats Esserveld.

Love is in the air

Heb jij de liefde van je leven altijd al op een ludieke en originele manier ten huwelijk willen vragen? Grijp dan nu je kans, want Groningen Airport Eelde maakt het op Valentijnsdag mogelijk.



