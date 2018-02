'Parkeren is een ramp, maar je moet je auto toch ergens kwijt?' (update)

'In de avonduren is het een ramp. Dan is het een chaos en staat alles vol.' Monique de Vries baalt van de rioleringswerkzaamheden in de Grunobuurt in Stad, waardoor er minder parkeerplaatsen zijn.

Overdag is er niks aan de hand zegt De Vries, maar als buurtbewoners thuiskomen na het werk beginnen de problemen. 'Iedereen rijdt rondjes, maar er is nergens een plekje.' Zelf woont ze in de Huygensstraat in de Grunobuurt en heeft ze haar auto noodgedwongen al eens op de stoep geparkeerd, of half op een zebrapad.

'Je moet hem toch ergens kwijt?'

'Maar dan krijg je meteen een bekeuring van 62 euro. Maar je moet hem toch ergens kwijt?' De Vries baalt er ook van dat ze wel moet betalen voor haar parkeervergunning, terwijl er geen plek is. 'Ik vind dat de gemeente er iets mee moet.'

De Vries is al bij de gemeente langs geweest, maar had het gevoel dat ze 'van het kastje naar de muur' gestuurd werd. Ze heeft nog wel een idee hoe het parkeerproblemen opgelost kan worden, zo lang de werkzaamheden duren.

Ontheffing

'We zitten hier vlak bij MartiniPlaza, daar zit een parkeergarage onder. In de avonduren is het daar niet zo druk. Het lijkt mij toch een optie voor de gemeente om buurtbewoners daar een ontheffing voor te geven. Zodat je er 's avonds weer in kan en 's ochtens weg bent. Dan is hij weer vrij voor MartiniPlaza.'

Dat je geen plekje kunt vinden, mag nooit een reden zijn om op de stoep te parkeren Inge van Niel - gemeente Groningen

Reactie gemeente

Woordvoerder Inge van Niel van de gemeente Groningen laat weten dat een ontheffing voor de parkeergarage bij MartiniPlaza geen optie is. 'Dat is betaald parkeren en geen vergunningsgebied. De gemeente heeft daar geen rol in.'

Wat de gemeente wél kan doen, is een tijdelijke parkeervergunning afgeven voor een andere wijk. 'Zoals de Rivierenbuurt bijvoorbeeld.' Over de boetes zegt de gemeente: 'Dat je geen plekje kunt vinden mag nooit een reden zijn om op de stoep of een zebrapad te parkeren.'

Lees ook:

- Gemeente Groningen voert kentekenparkeren in