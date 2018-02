Refaja ziekenhuis staat niet meer onder toezicht van inspectie

Het intensief toezicht op de ziekenhuizen van de Treant Zorggroep is voorbij. Dat meldt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Het Refaja ziekenhuis in Stadskanaal, het Scheper ziekenhuis in Emmen en het Bethesda ziekenhuis in Hoogeveen stonden sinds 2016 onder toezicht, omdat ze op een aantal punten een onvoldoende scoorden.

Veiligheidssysteem

Zo verliep het invoeren van een veiligheidsmanagementsysteem niet volgens plan. Dit systeem zorgt ervoor dat risico's binnen een ziekenhuis beheersbaar zijn. Hier hoort onder meer een registratiesysteem voor incidenten bij en een plan om de veiligheid van patiënten te garanderen.

Ook werd de cliëntenraad niet genoeg betrokken bij de uitvoering van de plannen en moest de Raad van Toezicht haast maken met het benoemen van nieuwe leden van de Raad van Bestuur.

'Enorm hard gewerkt'

De IGJ concludeert nu dat Treant op die punten verbetering heeft getoond. Bestuursvoorzitter Carla van de Wiel is blij: ''De afgelopen periode is door medewerkers en medisch specialisten van Treant op alle drie ziekenhuislocaties enorm hard gewerkt om de manier van werken en systemen op elkaar af te stemmen'

'Het beëindigen van het geïntensiveerde toezicht door de Inspectie is een bevestiging dat we vooruitgang hebben geboekt en is daarom een compliment voor al onze medewerkers en medisch specialisten', aldus Van de Wiel.

