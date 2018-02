Burgemeester Galama neemt na medisch advies rust

Burgemeester Baukje Galama van de gemeente Stadskanaal gaat voorlopig niet aan het werk. Ze neem op medisch advies rust, zo laat woordvoerder Henriëtte Heeringa weten.

Deze rustperiode zal sowieso voor deze week gelden. 'En ik kan nu niet zeggen of dat langer gaat duren, dit is wat we nu weten', stelt Heeringa.

Centrumplan

Dat betekent ook dat de nog zittende wethouders Johan Hamster (ChristenUnie,) Francis Boen (PvdA) en Jan Bessembinders de portefeuilles opnieuw tegen het licht gaan houden. Het centrumplan, waar Galama druk doende mee was, zal mogelijk bij een van deze bestuurders worden ondergebracht.

Galama botste vorige week met de raad na onenigheid over de rechtsgeldigheid van een motie. Ze verliet daarop de raadszaal en keerde niet meer terug. Het is niet de eerste keer dat zo'n botsing plaatsvond.

