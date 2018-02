Drumpedagoog begeleidt kinderen op maat

Bij het begeleiden van kinderen op maat denk je misschien niet meteen aan drumles, maar dat is precies wat 'drumpedagoog' Jaap Vissering uit Noordbroek wel doet. Hij combineert zijn ervaring als orthopedagoog met zijn passie voor drummen.

Vissering is een 'geboren drummer'. Hij drumt al zo lang hij zich kan herinneren. Sinds zijn veertiende speelt hij in bands, zoals die van Edwin Jongedijk en die van zijn vader, Alex Vissering. Daarnaast werkt hij in het onderwijs als orthopedagoog.

Onderzoek

Die twee gaat Vissering nu combineren in een praktijk aan huis. 'Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van muziek en ritme op hersenfuncties. Er is nog niets echt bewezen, maar drummen schijnt te helpen bij onder meer leerproblemen en faalangst. Daarnaast is drummen gewoon erg leuk', aldus Vissering.

De drumpedagoog gaat op 1 maart aan de slag.