Groninger hoopt in Georgië verlost te worden van zijn oorsuizen

Sven van der Woude uit het Westerkwartier wordt al veertien jaar geplaagd door oorsuizen, veroorzaakt door een infectie. Het drijft hem tot waanzin. Momenteel is hij met de auto op weg naar Georgië, waar een behandeling oplossing moet bieden.

De antibiotica waarmee in Nederland wordt gewerkt, helpen niet. In de Georgische hoofdstad Tblisi werken ze met bacteriofagen. Dat is een alternatief voor antiobiotica, waar landen in het voormalig Oostblok veel gebruik van maken.

De hond mee

Van der Woude kreeg het geld voor de reis en behandeling via crowdfunding bij elkaar en vertrok maandagochtend samen met zijn begeleider vanuit Praag in Tsjechië voor de volgende etappe. Ook de hond is mee.

'Op het laatste moment hebben we besloten dat de hond mee moest, dus dat was even ombatterijen', zegt Van der Woude op Radio Noord. 'Vooral in het hotel. Maar goed, hij mocht mee. Hij heeft er vanochtend tijdens het ontbijt gewoon bij gezeten, dus dat was wel aardig.'

'Het begint nu behoorlijk te sneeuwen'

De reis valt hem niet mee. 'Het begint nu wel behoorlijk te sneeuwen hier, dus we moeten kijken wat dat teweeg brengt. Ik heb sneeuwkettingen bij me, maar ik heb ze nog nooit gebruikt. En er zit ook geen beschrijving bij hoe het moet.'

Ik was kapot en heb flinke hoofdpijn Sven van der Woude - oorsuispatiënt

'Ik was gisteren wel echt kapot en heb vanmorgen flinke hoofdpijn. We moesten 's avonds in het hotel eerst nog al die koffers de trappen opsjouwen; dan ben je gebroken. En vanmorgen was het weer een uur lang alles naar beneden sjouwen.'

Euthanasie

Van der Woude zocht eind vorig jaar de media op met het verhaal dat hij overwoog euthanasie te plegen. De zorgverzekeraar wilde dat volgens hem wel vergoeden en niet de behandeling in Georgië. 'Ze betalen wel mijn dood, maar niet mijn leven', was zijn noodkreet in Dagblad van het Noorden.

Beschuldigingen

Nadat hij met een crowdfunding was gestart, werd hij er door sommige mensen van beticht een oplichter te zijn. 'U heeft gelijk, we gaan helemaal niet op reis. De auto is van Playmobil en de foto's komen van internet en nog een geheimpje: feitelijk besta ik niet eens', reageert hij op zijn website met een kwinkslag op de aantijgingen.

De eerste behandeldag in Georgië is volgende week woensdag. 'Als het goed is, komen we een dag eerder aan.'

