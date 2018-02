Lopend Vuur: Humor op tv mag best over het randje

René van der Gijp maakte in het tv-programma Voetbal Inside grappen over transgenders. Aanleiding was het verhaal van de Belgische tv-verslaggever Boudewijn van Spilbeeck, die bekend maakte voortaan als vrouw door het leven te gaan.

Voor Van der Gijp aanleiding om met een blonde pruik op in beeld te verschijnen. Zijn naam was voortaan Renate van der Gijp.

Homofobe grappen

Het leverde het programma kritiek op. Verschillende organisaties, zoals COC en Transgender Netwerk Nederland, riepen op tot een boycot van adverteerders. Al eerder was er kritiek op het programma vanwege homofobe grappen.

De tv-serie De Luizenmoeder trok gisteren 3,5 miljoen kijkers. Ook in dat programma worden harde grappen gemaakt. Net als in een serie als Rundfunk een jaar geleden. Al is daar minder ophef over.

Mogen grappen op tv af en toe over het randje zijn? Of is de kritiek terecht? Onze Lopend Vuur-stelling van vandaag:

Fragmenten die de afgelopen tijd voor gespreksstof zorgden, onder andere op sociale media, zijn bijvoorbeeld:

De luizenmoeder: 'Twee adoptievaders, dat geeft toch niks?'

Voetbal International: René van der Gijp is nu Renate

Rundfunk: Bijzonder welkom van leerling Lars

Praat mee!

Moet humor op tv paal en perk worden gesteld? Zijn alle vormen van humor wenselijk? We horen je reactie graag. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina en 050 3188 288.

Ja, Koeman helpt Oranje er weer bovenop

Op de stelling van vrijdag, Ronald Koeman brengt Oranje weer naar de top, antwoordt 58 procent bevestigend. 42 procent van de 2965 stemmers heeft er geen vertrouwen in.