Hondenbaasjes opgelet: 'Worst met schroeven rondgestrooid' (Foto: Discus Hoogenberg/Facebook) De dierenwinkel waarbij de schroefbrokken werden gevonden (Foto: Nico Swart/ RTV Noord)

'Lieve mensen, Pas op. Er is worst met schroeven rondgestrooid! We hebben net vier plakken gevonden achter onze winkel, vlak bij de bushalte en in het steegje naar de Lidl toe!' Dit schrijft dierenwinkel Discus Hoogenberg in de Groningse wijk Beijum op Facebook.

Eigenaresse Sandra Hoogenberg van de winkel: 'We hebben vrijdagavond vier stukken leverworst gevonden met schroeven erin. Honden mogen vaak van hun baas niets van straat eten, dus als ze worst ruiken, eten ze dat waarschijnlijk heel schrokkerig op. De darmen kunnen wel perforeren.' Welke gek? Kirsten van Dijl is een klant van Hoogenberg. 'Een vriendin van mij heeft zaterdagavond ook een paar stukken worst met schroeven gevonden. Dan denk je: welke gek loopt hier rond? Ik laat mijn hond in ieder geval niet meer loslopen.' Hoogenberg heeft melding gedaan bij de politie. Haar Facebookbericht is inmiddels ruim 1160 keer gedeeld op Facebook. Lees ook: - 'Ga je dochtertje maar eens vertellen dat de katten vergiftigd zijn'

