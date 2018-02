Leekster Eagles is klaar met FC Salaam

De maat is vol voor Leekster Eagles. De zaalvoetbalclub heeft bij de KNVB aangegeven op 23 februari de uitwedstrijd tegen FC Salaam niet te gaan spelen.

De Rotterdammers kwamen afgelopen vrijdag voor de tweede keer niet opdagen in Leek. Die wedstrijd in de Eerste Divisie A was van groot belang. Bij winst hadden de Leeksters de eerste periodetitel in de wacht kunnen slepen. Omdat het duel niet gespeeld is, dreigt de prijs aan de neus van Leekster Eagles voorbij te gaan.

Uit de competitie verwijderd

De tuchtcommissie en de competitieleider van de KNVB beraden zich over de ontstane situatie. De kans is groot dat FC Salaam uit de competitie wordt gehaald.

'We vinden het geen zin hebben om de uitwedstrijd tegen Salaam te spelen. We zouden dan eerst kosten maken en daarna worden zij uit misschien uit de competitie gehaald. We hebben dit seizoen al genoeg voor de kiezen gehad', zegt trainer Gerke Hoogeveen.

Gestaakte en geannuleerde wedstrijden

Hij doelt daarmee onder meer op de wedstrijd tegen AC Kingdom die buiten de schuld van Leekster Eagles om werd gestaakt en het niet op komen dagen van FC Marlene in het bekertoernooi.