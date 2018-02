Drenthe heeft net als Groningen twee 'aardbevingsorganisaties'

Vanaf woensdag telt de provincie Drenthe twee organisaties die zich bezighouden met bevingsschade door gaswinning. Daarmee evenaart Drenthe de provincie Groningen, waar het Gronings Gasberaad en de Groninger Bodem Beweging actief zijn.

In Grolloo wordt het Platform Mijnbouwschade opgericht; in Zuidlaren is de oprichtingsakte van het Drents Gasberaad getekend.

Strijdbijl

Aanvankelijk leek het erop dat de twee organisaties al voor de oprichting onenigheid hadden. John Franke, één van de initiatiefnemers van het Drents Gasberaad, vond het Platform Mijnbouwschade te actiegericht. Inmiddels is de strijdbijl begraven.



Kop van Drenthe

Wim Broekema van het Platform Mijnbouwschade: 'We kunnen prima naast elkaar bestaan. Wij richten ons op iedereen in Nederland die schade ondervindt van mijnbouwactiviteiten, terwijl het Gasberaad zich vooral met de kop van Drenthe bezighoudt'.

