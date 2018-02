Opnieuw knal en rookwolk bij fabriek in Farmsum (update)

Bij de fabriek van ESD-SIC in Farmsum is maandagmiddag een 'grote rookwolk' vrijgekomen. Dat bevestigt operations manager Wilfried Wessel van de fabriek.

Tegen vier uur 's middags is opnieuw een knal en rookontwikkeling waargenomen, laten verschillende personen aan RTV Noord weten. De rook is op zo'n drie kilometer afstand, zoals hier in Meedhuizen, zichtbaar.

'Soms bezwijkt een oven'

De fabriek in Farmsum maakt siliciumcarbide, een slijpmiddel dat bijvoorbeeld in schuurpapier wordt verwerkt. Dat gebeurt in ovens die in de buitenlucht staan. 'Soms bezwijkt zo'n oven. Dan komen er stof en vlammen vrij', zegt Wessel.





'Het dak ligt weer vol'

De rookwolk van begin maandagmiddag was volgens Wessels 'groot'. In de omgeving is het stof neergedaald. Ook in Meedhuizen, zegt bewoner Frank Tonen. 'Het dak en de auto ligt weer vol', zegt hij.

De stofwolken, zogeheten blazers, komen vaker vrij. Voor het laatst in juli 2017. Toen gaf de provincie Groningen aan de overlast zat te zijn en het bedrijf te dwingen maatregelen te nemen. Volgens Wessel is er inderdaad 'intensief contact' tussen de fabriek en de provincie.



Controles

Het bedrijf controleert normaal gesproken de omgeving op overlast. Wessel kan niet zeggen of dat maandagmiddag al is gedaan of überhaupt nog gaat gebeuren.

Lees ook:

- Rookwolk bij ESD Delfzijl