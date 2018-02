'Je moet weten welk pand je weghaalt, want weg is weg.'

Met de opmerking 'weg is weg' breekt Eefje van Duin namens Stichting Libau een lans voor het behoud van monumentale panden. 'Je moet weten wat je weghaalt'. Dat - en meer- in de uitzending van Noord Vandaag.

Van Duin is blij met het behoud van een monumentaal pand aan de Hoofdstraat in 't Zandt. Wil jij je monumentale pand ook behoeden voor de sloop? Van Duin geeft advies.

Diverse bewoners in de provincie Groningen zagen vandaag 'een gigantische rookwolk'. Het was druk op sociale media: wat is de oorzaak?

John Lanting van Schokkend Groningen emigreert naar Hongarije en verkoopt zijn bestelbus. Lijkt vrij normaal, en toch is er iets bijzonders aan de auto...

'Je was ook niet van de televisie af te slaan', zei Ronald Niemeijer maandag tijdens zijn bezoek aan Annemarie Heite in Bedum. Waarom? Je ziet het hier.

Wat is er toch aan de hand op menig Groningse basisschool? Leerlingen zijn er wel, maar de leraren zijn vaak afwezig. Ronald Niemeijer ging op onderzoek uit.

Op 16 februari aanstaande vindt weer het jaarlijkse Bosklopper Gala plaats, maar organisator Bert Hadders heeft een klein probleempje.

In 1999 stonden de Rolling Stones op de Drafbaan in Stadspark Groningen, en het stond er bom- en bomvol met mensen. Zal deze dj op Koningsdag ook zo'n publiek trekken?

