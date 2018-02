Delfzijlster bedrijven gebruikt voor faillissementsfraude

Twee noodlijdende bedrijven uit Delfzijl zijn gebruikt om op grote schaal leveranciers op te lichten. Drie verdachten stonden maandag in Zwolle terecht voor faillissementsfraude.

Brein achter de operatie is volgens het Openbaar Ministerie een 60-jarige Duitser. In 2013 besloot hij twee noodlijdende bv's – S&B Uitzendburo en S&B Industrieservice – op naam van een katvanger te zetten.

Goederen gekocht

Deze 28-jarige man uit Delfzijl stemde in omdat hij van zijn schulden af wilde. Op grote schaal werden vervolgens goederen gekocht op naam van die bv's, maar er werd nooit betaald. Toen de bv's over de kop gingen, bleken een vrachtwagen, een heftruck en voor 2,5 ton aan steigermateriaal overgeschreven te zijn op naam van andere bedrijven. Zo bleef dit buiten het faillissement.



Man uit Termunten ontkent

De man die de cijfers in orde maakte, is volgens het Openbaar Ministerie een 60-jarige man uit Termunten. Van deze drie is alleen hij degene die alle betrokkenheid ontkent. Hij meende dat de Duitser netjes alle schulden van de bv's uit Delfzijl wilde afwikkelen.

De boekhouder wordt verweten dat hij de verloren gewaande administratie van die bedrijven al die tijd op zolder van zijn kantoor verstopt had. De Termunter weet niet hoe die doos met mappen daar ooit terecht is gekomen.

Eis

Tegen de Duitser eiste de officier van justitie één jaar cel waarvan de helft voorwaardelijk. De boekhouder hoorde 180 uur werkstraf en een voorwaardelijke cel van drie maanden eisen. Tegen de katvanger werd 80 uur werkstraf geëist. De officier wil dat hij zich de komende jaren niet mag inschrijven als bestuurder van een bv.

De rechtbank spreekt op 19 februari het vonnis uit.