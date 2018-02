Groot Gronings aandeel in genomineerden Rookvrije Generatie Awards

Onder de genomineerden voor de Rookvrije Generatie Awards 2018 zijn nogal wat Groningers.

Zo is raadslid Wieke Paulusma van D66 in de stad genomineerd voor haar inzet om kinderen rookvrij te laten opgroeien. De organisatie Op weg naar een rookvrije generatie roemt haar inzet als raadslid en haar inzet in haar eigen buurt, waar ondermeer het schoolplein en de speeltuin nu rookvrij zijn.

Gemeente

Ook de gemeente Groningen is genomineerd, omdat die meer dan vijfentwintig organisaties in de stad heeft laten aansluiten bij de ambitie om een rookvrije stad te realiseren. De Rijksuniveriteit is genomineerd omdat de voorzijde van het Academiegebouw rookvrij is. De speeltuin Beerta doet ook mee, omdat er niet gerookt mag worden. Sportvereniging Velocitas 1897 en wielerwedstrijd Healthy Aging Tour zijn ook genomineerd.

19 maart

Iedereen kan online stemmen en ook is er een jury die oordeelt. De winnaars worden op 19 maart bekend gemaakt.

De organisatie Op weg naar een rookvrije generatie is een initiatief van Hartstichting, KWF en Longfonds.

