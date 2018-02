Meidenteam wint Benelux-finale Lego League en mag naar Amerika

Zes Groningse meiden wonnen dit weekend de Benelux-finale van de First Lego League en mogen nu naar de wereldfinale in Detroit. Een probleem: ze moeten nog wel het geld voor de reis bij elkaar zien te krijgen.

De First Lego League is een wereldwijde wedstrijd op het gebied van techniek en wetenschap. De deelnemers moeten zelf een robot bouwen en programmeren om opdrachten uit te voeren. Daarnaast wordt ze gevraagd mee te denken over een jaarlijks wisselend maatschappelijk probleem.

Rolverdeling

Het meidenteam uit Zuidhorn bestaat uit Anne-Maaike, Bree, Hiske, Sara, Susanne en Yara. Ze kozen er bewust voor geen jongens in het team te kiezen. 'Dan wordt de rolverdeling toch traditioneel. Dan gaan de jongens de robotopdrachten doen en mogen de meisjes met het maatschappelijk probleem bezig', vertellen ze.

De robot moest onder meer een hendel overhalen en dingen oppakken en op de goede plek neerleggen.

Het maatschappelijk probleem waar de meiden over na moesten denken, is het tekort aan schoon drinkwater. 'Ons plan is een douchebak die het water opvangt, zodat je het water kan hergebruiken om de wc mee door te spoelen.'

30.000 euro

De winst in de Benelux-finale zorgt ervoor dat de meiden in april naar Detroit mogen om daar mee te doen aan de wereldfinale. Of ze een kans maken? 'Ik weet het niet. Maar het is wel heel bijzonder.'

Voordat ze op het vliegtuig kunnen stappen, hebben de meiden geld nodig. 'De reis kost 30.000 euro. Dat willen we bij elkaar krijgen door sponsoren te zoeken.'