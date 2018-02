Familie Okotie mag blijven

De Nigeriaanse Ejiro Okotie (40) en haar achtjarige zoon Ayo mogen in Nederland blijven. Moeder en zoon wonen in Hoogezand: lange tijd was het de bedoeling dat de twee terug moesten naar Nigeria.

Burgemeester Rein Munniksma van de gemeente Midden-Groningen kreeg het nieuws op 29 januari te horen van staatssecretaris Mark Harbers (VVD) van Justitie en Veiligheid.

'Schrijnende omstandigheden'

Toenmalig burgemeester Peter de Jonge van de voormalige gemeente Hoogezand-Sappemeer schreef in april vorig jaar een brief naar Klaas Dijkhoff over de situatie van het gezin Okotie. Dijkhoff was staatssecretaris van Veiligheid en Justitie in het vorige kabinet. De Jonge verzocht moeder en zoon in Nederland te houden, vanwege 'schrijnende omstandigheden'.

'Ze komen allebei net zes maanden te kort om hier een definitief verblijf te krijgen. Maar in Nigeria zijn ze niet veilig', zei De Jonge afgelopen juni. Ejiro Okotie was in Nigeria het slachtoffer van mensenhandel en werkte mee aan een Nederlands politie-onderzoek naar die praktijken.

Vertraagd door kabinetsformatie



Dat het zo lang geduurd heeft voor Ejiro en Ayo duidelijkheid kregen heeft onder meer te maken met de langdurige kabinetsformatie, zegt een woordvoerder van de gemeente Midden-Groningen.

'Maar nu is het eindelijk duidelijk. En dat is reden voor een feestje: maandagmiddag worden ze door burgemeester Munniksma in het gemeentehuis van harte gefeliciteerd met het feit dat ze nu echt in Nederland mogen blijven.'

