'Ik kreeg de neiging om die pamfletten eraf te rukken'

'Gisteravond kwam ik terug van de sportschool en zag ik ze hangen. Ik dacht: dat lijkt de burgemeester wel, met een nazipet op.'

Markus Ploeger, gemeenteraadslid en fervent tegenstander van de komst van windmolens nabij zijn woonplaats Meeden, doelt op de pamfletten waarop burgemeester Munniksma van Midden-Groningen als een nazibeul staat afgebeeld. 'Ik kreeg de neiging om alle pamfletten eraf te rukken'.

Geen draagvlak

De actie gaat volgens Ploeger alle perken te buiten. 'Voor deze actie is geen draagvlak in Meeden. Men vindt dit te ver gaan, ik ook. Hoewel ik goed begrijp wat voor frustratie en emotie erachter schuilgaat. Maar op deze manier een burgemeester en gedeputeerde afbeelden gaat veel te ver.'

Naast Munniksma stond ook de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra op de pamfletten afgebeeld.

'Goed georganiseerd'

Wie de pamfletten heeft opgehangen is nog niet duidelijk. Ploeger heeft het idee dat er goed over is nagedacht. 'Het lijkt erop dat het goed georganiseerd is. Kijk maar naar de plekken waar ze zijn opgehangen: Meeden, Muntendam, Annen en Assen.'

Grens over

Hoewel Ploeger de emoties goed begrijpt ('Als je een burgemeester afbeeldt en erbij zet dat hij de democratie verkwanselt, roep je daar veel minder weerstand mee op'), vindt hij dat de plakkers echt een grens over zijn gegaan. 'Dit komt het debat niet ten goede. Ik hoop dat de politie deze mensen kan traceren.'

