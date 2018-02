Wanneer ben je verslaafd aan social media?

Verslavingszorg Noord-Nederland (VNN) heeft nog geen speciale behandeling voor mensen die verslaafd zijn aan sociale media, maar houdt wel de vinger aan de pols.

Drie jaar geleden gaf één op de zes jongeren aan verslaafd te zijn aan bijvoorbeeld Facebook of Instagram. De vakvereniging voor behandelaars, Verslavingskunde Nederland wil daarom dat er meer onderzoek komt naar sociale mediaverslaving.



Geen noodklok

'Maar je moet je ten eerste afvragen wanneer je van een verslaving spreekt. Als iemand zegt dat 'ie verslaafd is, hoeft dat niet direct zo te zijn', stelt verslavingsarts Robert van de Graaf van VNN.

Bij VNN wordt wel rekening gehouden met social media-gedrag tijdens de behandeling, maar het is niet zo dat huisartsen massaal mensen met een social mediaverslaving naar VNN verwijzen., zegt Van de Graaf. 'Wij luiden nog niet de noodklok.'

Geen controle

De kenmerken van een verslaving zijn volgens de arts helder. 'Je hebt geen controle meer over je gedrag. En het levert problemen op. Dat kan zowel sociaal, psychisch als praktisch zijn.'

Wel erkent hij dat het veelvuldig gebruik van bijvoorbeeld Facebook of Instagram invloed heeft op mensen. 'We hebben bijvoorbeeld de neiging om voor het slapen gaan nog even op ons schermpje te kijken. Dat beïnvloedt onze slaap. We slapen minder.'

Geen speciale behandeling nodig

Een echt speciale behandeling voor social mediaverslaving is overigens niet nodig, vindt Van de Graaf. 'We gebruiken voor elke verslaving dezelfde methodes, uiteraard wel afgesteld op de individuele patiënt.'

Deze behandeling, cognitieve gedragstherapie, is volgens Van de Graaf ook prima toepasbaar op mensen met een social mediaverslaving. 'Het gaat erom het foute gedrag te begrenzen. Mensen moeten de controle terugkrijgen.'

