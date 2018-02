Deel dit artikel:











Armin van Buuren hoofdact op Kingsland (Foto: Paul Bergen/ANP)

Armin van Buuren is de hoofdact van het Kingsland Festival in Groningen. Op Koningsdag zijn er feesten in Amsterdam, Den Bosch, Oldenzaal en Groningen, de stad die op Koningsdag 27 april ook de koninklijke familie verwacht.

Armin van Buuren treedt op in het Stadspark in Groningen en is ook op Het Hulsbeek in Oldenzaal de headliner. In beide steden wordt hij vergezeld door Nicky Romero. In 2014 stond Armin van Buuren ook op Kingsland, in Amsterdam Rappers Andere optredens op Kingsland in Groningen komen onder meer van Lil' Kleine, De Jeugd van Tegenwoordig en Broederliefde. De organisatoren van Kingsland verwachten in totaal 125.000 bezoekers en ruim honderd dj's en artiesten in de vier steden.

Lees ook: - Staten schoorvoetend akkoord met bijdrage Koningsdag in Stad

- Koningsdag in Groningen: 'De aardbevingsproblematiek moet serieuze aandacht krijgen'