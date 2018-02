Annemarie Heite was in 2017 dé Vrouw in de Media

De landelijke Vrouw in de Media Award 2017 gaat naar aardbevingsboegbeeld Annemarie Heite. Zij kreeg 21 procent van ruim 15.000 publieksstemmen.

Heite won vorig jaar de regionale Vrouw in de Media Award.

Vaak mannen

Komt een expert aan het woord op tv, radio of in de krant, dan is dat liefst in 88 procent van de gevallen een man, zo bleek vorig jaar uit onderzoek van Atria, het kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis.

Promotie

De vrouwelijke deskundigen kunnen dus nog wel wat promotie gebruiken en daarvoor is de Vrouw in de Media Award in het leven geroepen door Mediaplatform Vrouw in de Media en sprekersbureau ZijSpreekt. En laat de negende editie van die prijs dit jaar nu nét in onze provincie terechtkomen.

Uitreiking

De Award werd maandag bij haar thuis in Bedum uitgereikt door Marga Miltenburg, directeur van ZijSpreekt. Heite werd op voordracht van journalisten en het publiek samen met negentien andere vrouwelijke deskundigen genomineerd. Uiteindelijk bepaalde het publiek dat zij zich het meest professioneel in de media manifesteert.

Bijzonder en trots

Heite geeft aan dat ze het 'heel bijzonder' vindt. 'Voornamelijke als ik hoor dat ik illustere voorgangers heb, zoals Neelie Kroes en Femke Halsema. Ik heb twee jaar lang tegen mijn studenten gezegd: we hebben nog een lange weg te gaan als vrouwen in Nederlandse media. Ik ben er trots op dat ik ook hier weer een verschil kan maken.'

Landelijke

Annemarie Heite is enkele jaren bezig geweest met de productie van haar film 'De Stille Beving'. Ze was al diverse keren op landelijke televisie geweest, maar toen de film in januari 2017 publiek ging, werd Heite écht een landelijke bekendheid.

Lees ook:

- Annemarie Heite is dé Groningse Vrouw in de Media