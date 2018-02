Raad dubt over bestuurbaarheid Stadskanaal: 'Misschien een waarnemer?'

Eensgezind zijn de verschillende politieke fracties in Stadskanaal zeker niet, maar coalitiepartij GemeenteBelangen en de oppositiepartijen SP, VVD en Fractie Mellies vinden wél dat er wat moet gebeuren. 'We hebben een burgemeester nodig, niet iemand die ziek is.'

Dat burgemeester Baukje Galama op medisch advies rust heeft genomen, voelt niet vreemd aan voor een deel van de gemeenteraad. Met twee wethouders (Goziena Brongers en Peter Gelling, red) die door ziekte niet kunnen werken en één wethouder die onder druk van portefeuille heeft moeten wisselen (Francis Boen, red), is het een automatisch gevolg dat Galama er meer taken bij heeft gekregen.

'Wel een beetje verwacht'

Galama kreeg door de ziekten belangrijke dossiers als het centrumplan en de zonneparken in handen, naast haar gebruikelijke taken als burgemeester.

'Dit gun je niemand, maar eerlijk gezegd had ik dit wel een beetje verwacht', stelt fractievoorzitter Machteld Luijken (SP). 'En dit is niet per sé haar schuld, want er is veel meer op haar bordje gekomen. Ze is een goede burgemeester, zet zich erg in voor Stadskanaal. Maar het is te veel van het goede geworden.'

Waarnemer?

Volgens raadslid Jur Mellies (Fractie Mellies) zorgt dat ervoor dat Stadskanaal minder goed bestuurbaar is geworden. 'Hoe erg het ook is, maar we hebben een burgemeester nodig, niet iemand die ziek is', stelt hij.

'Is Stadskanaal nog wel bestuurbaar met 2,5 wethouder en geen burgemeester? Er moet snel duidelijkheid komen over haar positie, misschien moeten we voor een waarnemer gaan. Want Stadskanaal moet wél bestuurd worden en de burgemeester neemt een belangrijke plek in'

Verkiezingen op komst

Dat onderschrijft de SP. 'Ik denk wel dat deze optie op tafel moet komen. We kunnen niet zo doorgaan.'

VVD'er Egbert Nijenbanning sluit zich hierbij aan. 'Er komen veel belangrijke zaken aan. De burgemeester is ook voorzitter van het stembureau, er zijn ook gemeenteraadsverkiezingen op komst.'

'Gevaarlijk om te speculeren'

GemeenteBelangen Stadskanaal ziet de ernst hier ook van in. 'Als ze langere tijd uit de roulatie is, moeten we het wel over een vervanger hebben', legt raadslid Erik Bieze uit. 'Dit moet geen langdurige kwestie worden. Een tijdelijke vervanger? Die optie moet wel meegewogen worden.'

D66 wil niet zo ver gaan. 'Officieel weten we nog van niets', legt fractievoorzitter Klaas Pals uit. 'Dan vind ik het gevaarlijk om te gaan speculeren. Eerst moeten we bij elkaar komen om te horen hoe ernstig het is.'

Vertrouwenscommissie

De coalitiepartijen CDA en ChristenUnie willen of heel kort, of geen inhoudelijke reactie geven. 'Ik doe er het zwijgen toe, en wens haar van harte beterschap', aldus fractievoorzitter Gert-Jan Boels (CDA).

Bert van Beek (ChristenUnie) wil er niets over zeggen. De Partij van de Arbeid was niet bereikbaar voor commentaar.

Maandagavond zitten de fractievoorzitters als vertrouwenscommissie bij elkaar, om over de ontstane situatie te praten.

Lees ook:

- Burgemeester Galama neemt na medisch advies rust

- Burgemeester Baukje Galama meldt zich ziek na raadsvergadering

- Analyse: komt het nog goed tussen burgemeester Galama en de raad?