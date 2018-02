F16's vliegen ook deze week in de avonduren

Deze week oefenen F16's van de vliegbases in Leeuwarden en Volkel weer in de avonduren. Daardoor kan er ook boven onze provincie geluidsoverlast zijn.

Wanneer de straaljagers door de geluidsbarrières vliegen, kan dit knallen en soms ook trillingen veroorzaken.

Onrust

Afgelopen week nog zorgde dit voor onrust in Groningen. Verschillende inwoners dachten dat er een aardbeving was. Later bleek dat het een F16 was geweest.

Lees ook:

- Vliegtuig gaat door geluidsbarrière en blijkt oplossing voor twee raadsels

- Groningen voelt 'aardbeving', maar het was er geen