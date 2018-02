'De gouden eieren vliegen je niet vanzelf in de mond'

Voor ondernemers in Noord-Groningen organiseert Economic Board Groningen een eerste Kenniscafé. Ondernemers worden er bijgepraat over zaken waar ze dagelijks tegenaan lopen.

In de eerste sessie, dinsdag in Garnwerd, komt marketing aan bod. We bellen met directeur Marco Smit van de Economic Board Groningen.

Wat gebeurt er op het eerste Kenniscafé?

'Onze accountmanagers doorkruisen heel Noord-Groningen en bezoeken er zoveel mogelijk ondernemers. We kijken wat er speelt en wat er leeft. Uit de 150 bedrijven die inmiddels zijn bezocht kwam marketing en communicatie als eerste onderwerp naar voren waar men meer over wil weten.'

Welke onderwerpen komen aan bod?

'Wat ondernemers bezighoudt zijn zaken als: hoe ga je om met social media, hoe zorg je ervoor dat je online goed vindbaar bent en hoe bouw je een marketingplan? We hebben experts uitgenodigd die in algemene zin er wat over vertellen. Aan kennistafels en in één-op-één gesprekken kunnen ze dieper op de materie ingaan.'

Hoe hard is zo'n initiatief nodig?

'Ondernemers zijn druk met ondernemen. Ze realiseren zich dat er zaken zijn die belangrijk zijn om er meer van te weten, maar de tijd om zich erin te verdiepen ontbreekt. Wanneer ze dan in een korte sessie bijgepraat kunnen worden over marketing, export, logistiek of personeelszaken, dan helpt ze dat. We verwachten vijftig ondernemers. Dat toont aan dat er behoefte is.'

Moeten ondernemers er niet gewoon voor zorgen dat ze die kennis zelf in huis hebben?

'Ondernemen doe je omdat je er de passie voor hebt, of soms omdat je er gewoon je geld mee wilt verdienen. Maar dat wil niet noodzakelijkerwijs zeggen dat je verstand hebt van al die zaken die erbij horen.'

'Het kleine mkb dat juist in Noord-Groningen sterk vertegenwoordigd is kan op bepaalde vlakken wel een zetje in de rug gebruiken. Een typisch regionaal bedrijf met vijf werknemers heeft al die kennis niet in huis en dan komt het uiteindelijk toch weer op het bordje van de directeur. Een dure consultant inhuren kan, wij denken dat we met het Kenniscafé kunnen helpen.'

Nou zijn er nogal wat bijeenkomsten waar ondernemers naartoe kunnen. Ze kunnen ook gewoon aan het werk gaan.

'Uiteraard moeten er in de eerste plaats boterhammen worden verdiend. Maar bedrijven willen ook groeien en dan moet je bijleren. Blijf je achter je bureau zitten, dan gebeurt er niks. De gouden eieren vliegen je niet vanzelf in de mond. Dit is laagdrempelig en het is om de hoek.'