'Tesla-baas kan bijna niet om Noord-Nederland heen'

Twee billboards. Een vlak bij het vliegveld waar Tesla-baas Elon Musk zijn privéjet heeft gestald. De ander gaat heen en weer pendelen tussen het Tesla hoofdkantoor en de Stanford University.

Grootste zonnepark ter wereld

Op de levensgrote reclameborden wordt Musk er op gewezen dat hij de komende jaren 5 miljoen zonnepanelen kan verkopen in Noord-Nederland. Gedeputeerde Patrick Brouns: 'Als je alles bij elkaar optelt hebben wij hier in Nederland met alles wat al gebouwd is en wat nog gepland staat het grootste zonnepark ter wereld. Dat is toch leuk om te weten?'

Op één van de billboards staat dan ook: Got 5 million solar-panels? Let's do business! Call us.

20.000 auto's

Bovendien onderzocht TopDutch hoeveel elektrische auto's noordelijke bedrijven de komende jaren willen aanschaffen. Dat zouden er 20.000 zijn. Ook daar wordt Musk op gewezen op de billboards.

Got 20.000 electric cars? Let's do business! Call us Top Dutch

Wapenfeiten

Het zijn de twee nieuwste wapenfeiten in de Top Dutch-campagne. Groningen, Friesland en Drenthe bundelen hierin de krachten om de nieuwe 'gigafactory' van Tesla naar Noord-Nederland te halen.

Twittercampagne

Eerder werd hiervoor al een twittercampagne gelanceerd. Ook deden de campagneleiders een oproep voor toekomstig personeel. Mocht de fabriek hier komen, dan levert dat namelijk 10.000 banen op.

Serieus in beeld

Hebben die eerdere acties al resultaat opgeleverd, heeft Musk al gereageerd? Brouns: 'Hij zelf niet, maar er zijn wel contacten met Tesla, er zijn dusdanige reactie's geweest dat we het idee hebben dat we serieus in beeld zijn'.





