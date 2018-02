Woongroep Marenland verrast door protestactie 't Zandt

Het kwam voor Woongroep Marenland als een verrassing: de tegenstand tegen de sloop van een pand aan de Hoofdstraat in 't Zandt.

Voordat de NAM de sloophamer tegen de woning kon zetten, kwamen inwoners van het dorp in actie. Met succes: de sloop is uitgesteld.

Inloopavonden

Marenland wil op de plek zes levensloopbestendige woningen bouwen. 'Dat is een uitdrukkelijke wens van het dorp', aldus Arjen Hoeber, manager Wonen van Marenland.

'Wij zijn ook wel verrast door de protestactie. De gemeente heeft de inwoners goed betrokken bij het plan, door inloopavonden te organiseren.'

In belang van het dorp

Toch ligt de sloop nu stil. Betekent dit dat het hele plan van tafel kan? 'Dat zou denk ik niet goed zijn', aldus Hoeber. 'Het is juist ook in het belang van het dorp om nieuwbouw te plegen.'

Een alternatieve locatie daarvoor heeft Marenland echter nog niet. 'Het is afwachten op initiatief van de gemeente. Als die in gesprek gaat met inwoners, dan schuiven we graag aan.'

Kleine kosten

Veel geld heeft de woningstichting nog niet gestoken in de plannen. 'Er zijn nog geen contractuele verplichtingen aangegaan. We hebben wel gekeken naar de invulling op locatie. Dat zijn kleine kosten', aldus Hoeber.

