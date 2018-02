Rechtbank doet uitspraak in omvangrijke Rendo-fraudezaak

De rechtbank doet dinsdag uitspraak in de omvangrijke Rendo-fraudezaak. Als justitie haar zin krijgt, verdwijnen twee ex-directeuren voor jaren de cel in.

De 58-jarige oud-directeur Richard W. uit Groningen zou vijf jaar de cel in moeten. Tegen de 51-jarige Stephan V. uit Meppel eiste de officier drie jaar cel.

38 miljoen euro

W. en V. hebben volgens justitie hun oude werkgever voor 38 miljoen euro opgelicht. Dit gebeurde tijden de bouw van wat een revolutionaire energiecentrale in Steenwijk had moeten worden.

Volgens justitie maakten de mannen zich schuldig aan oplichting, witwassen en geknoei met documenten.

Onafhankelijke onderneming

In 2007 werd begonnen aan de bouw van de nieuwe centrale in Steenwijk. Netbeheerder Rendo had die centrale het liefst in eigen beheer gebouwd, maar dit mocht niet vanwege de zogeheten Splitsingswet.

Daarom werd een onafhankelijke onderneming opgericht: Stramproy Green Investments. Waar de toenmalige directeuren in het geheim aan het roer stonden. Op basis van de valse (jaar)stukken stak Rendo 38 miljoen in de nieuwe centrale.

Tennisleraar

De aandelen werden op naam gezet van familieleden en zelfs een tennisleraar, om betrokkenheid van de oud-directeuren bij de bouw van de centrale 'te verhullen', zei de officier van justitie begin december.

In het geheim hadden de oud-directeuren zestig procent van de aandelen in handen. Zij sluisden miljoenen weg via hun ondernemingen Woldomus en Marella. Voor deze bedrijven had de officier een boete van 350.000 euro en 500.000 euro in gedachte.

Failliet

De nieuwe centrale draaide verlies en ging in 2013 failliet. Maar daarvoor maakten W. en V. wel alvast geld over naar hun eigen ondernemingen. Het zou gaan om 2,2 tot 2,5 miljoen euro.

Rendo is een overheidsbedrijf, in handen van gemeenten in Noord-Overijssel en Zuid-Drenthe. Er werd, aldus de officier, gefraudeerd met gemeenschapsgeld. 'Nooit eerder in de Nederlandse geschiedenis is op deze manier, intens en op grote schaal gefraudeerd', zei de officier. 'Het is indrukwekkend en stuitend in welk tempo dit is gebeurd.'

Steekpenningen

De zaak kwam aan het licht toen FIOD een onderzoek deed naar de hoofdverdachte Richard W. De Groninger werd in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij als directeur van Rendo in 2007 steekpenningen aannam tijdens de verkoop van een energietak van Rendo aan het Belgische Electrabel.

In deze zaak loopt nog een hoger beroep.

