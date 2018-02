Kinderen lastiggevallen in Oude Pekela (update)

Een man heeft in Oude Pekela zeven kinderen lastiggevallen. Dat gebeurde maandag in multifunctioneel centrum De Binding.

De politie en de gemeente Pekela doen onderzoek naar het voorval.

Aangifte

Burgemeester Jaap Kuin heeft met de ouders van de kinderen gesproken. 'Die zijn geschrokken', aldus de burgemeester.

Kuin vervolgt: 'Wij gaan intern onderzoek doen naar hoe dit heeft kunnen gebeuren. Er wordt ook onderzoek gedaan door de politie. Vanaf morgen worden de eerste aangiftes opgenomen.'

Zedenpolitie

De gemeente Pekela is gevraagd wat er precies gebeurd is, maar daar wil zij geen uitspraak over doen. 'Wij wachten het politie-onderzoek af', zegt persvoorlichter Bianca Wever van de gemeente. Zij laat wel weten dat de zedenpolitie bij de zaak betrokken is.

De politie laat weten dinsdag eerst met de ouders te praten. 'Afhankelijk daarvan bekijken we of we ook de kinderen nog moeten spreken', vertelt politiewoordvoerder Sylvia Sanders.

'Niet aangeraakt'

De kinderen zijn, voor zover nu bekend, niet aangeraakt door de man. 'Wat er wel is gebeurd, weten we nog niet. In het algemeen spreken we bij lastigvallen van opdringerig gedrag of iemand die handelingen bij zichzelf verricht.'

Ten tijde van het incident waren de kinderen in een groep bij elkaar. De politie heeft nog geen zicht op een verdachte, aldus Sanders.