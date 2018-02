Verdeeldheid in Oldambt over rapport centrum Scheemda

Een deel van politiek Oldambt is kritisch op het rapport van de Rekenkamer van Oldambt. Dat deed, op verzoek van de gemeenteraad, onderzoek naar het gemeentelijk handelen tijdens de ontwikkeling van het winkelcentrum in Scheemda.

Het ambitieuze plan moest een boost geven aan het centrum van Scheemda.

Waar gaat het over?

Zo'n acht jaar geleden, voordat gemeenten Winschoten, Scheemda en Reiderland opgingen in de gemeente Oldambt, lagen er plannen om het centrum van Scheemda aan te pakken. In de Poststraat zouden onder andere winkels en appartementen gebouwd worden.

Maar het uiteindelijke resultaat is volgens de Rekenkamer van Oldambt 'een uitgekleed plan'. Daarnaast werd de al gedane investering van 600.000 euro overschreden met nog eens 200.000 euro.

De huidige gemeenteraad wil graag weten wat er in die jaren fout is gegaan, om daar zelf iets van te leren. Daarom liet zij een onderzoek uitvoeren door de Rekenkamer van Oldambt. Dat moest met adviezen komen richting het college en de raad.

Verdeeldheid

Maar een aantal partijen is niet blij met de uitkomsten van het onderzoek. Gert Jan Bolt van de ChristenUnie: 'De bedoeling was hier iets van te leren, maar dit is meer een afrekenrapport.'

Martin Viel van de SP: 'Wij hebben gevraagd hoe wij moeten anticiperen op bepaalde situaties. Daar is helemaal geen antwoord op gegeven. Ik word hier toch een beetje moedeloos van.'

De VCP, D66 en de VVD spreken voornamelijk het college aan op haar houding. Johnny de Vos van D66: 'Ik merk dat het college een beetje onwennig is met dit rapport.' Harold de Groot van de VVD vervolgt: 'Het college lijkt dit rapport wel te verwerpen, dat lijkt mij zorgelijk'.

Extra kosten

Niet alleen de inhoud van het rapport valt volgens het college en een aantal partijen tegen, ook de kosten die daarmee gemoeid zijn lijken hoger uit te vallen dan begroot. De gemeenteraad trok 25.000 euro uit voor het onderzoek.

In de wandelgangen gaat het gerucht dat het bedrag bijna dubbel zo hoog is uitgevallen, maar daar kon niemand maandagavond antwoord op geven.