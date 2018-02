Nieuwe RUG-leerstoel onderzoekt gevolgen klimaatverandering

Wordt de Arctic ijsvrij? Valt daar straks regen in plaats van sneeuw? Op die vragen hoopt hoogleraar Richard Bintaja van de RUG binnenkort antwoord te kunnen geven.

Dinsdag wordt hij beëdigd als honorair hoogleraar, een titel die is voorbehouden aan wetenschappers die zich onderscheiden hebben op hun vakgebied. Bintaja treedt aan op de nieuwe leerstoel 'Climate and Environmental Change'.

IJsveld verdwenen

Bintaja is gespecialiseerd in poolonderzoek en is meerdere keren naar het Noordpoolgebied geweest. Daar zag hij hoe snel de gletsjers verdwijnen. 'Volgens een vrij recente zeekaart voeren we dwars door een ijsveld, maar dat was in geen velden of wegen te bekennen.'

De aantredend honorair hoogleraar wil straks diverse modellen samenvoegen, om zo beter inzicht te krijgen in wat ons te wachten staat aan directe en indirecte effecten. 'Het gaat dan niet alleen voor het Arctische klimaat en ecosystemen, maar ook voor het klimaat in onze regio.'

Lees ook:

- Groningse poolonderzoeker: 'Klimaat wordt steeds extremer en minder voorspelbaar'

- Arctisch Centrum krijgt 85.000 euro voor onderzoek op Spitsbergen

- Nieuwsgierige ijsberen verstoren RUG-onderzoek op Spitsbergen