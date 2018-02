Boeren sluiten acties niet uit als waterpeil Lauwersmeer wordt verhoogd

'Wat Staatsbosbeheer wil, overstijgt het eigen erf. Je moet je buren niet pesten en dat gebeurt nu wel.' Dat zegt voorzitter Teun de Jong van het Nederlandse Akkerbouw Verbond (NAV) over de verhoging van het waterpeil in het Lauwersmeer.

Het NAV noemt de aangekondigde proef van de provincie Groningen en Staatsbosbeheer in het Lauwersmeergebied 'onbegrijpelijk en onacceptabel'.

Natuur

Een hoger waterpeil bevordert de rietgroei, wat weer goed is voor de natuurontwikkeling in het gebied. Maandag wees de rechtbank in Groningen de bezwaren van de boeren tegen de proef van de hand. 'Dit is erg teleurstellend', zegt De Jong. 'We gaan de uitspraak bestuderen om te kijken of we in beroep kunnen gaan.'

Omgekeerde bewijslast

De boeren vinden ze niet voldoende worden gecompenseerd voor de schade die ze lijden door de verhoging van het waterpeil. 'Na alle ervaringen die er nu zijn met de aardbevingsschade, hadden we gehoopt op een omgekeerde bewijslast. Als wij schade hebben, moet de overheid maar bewijzen dat ze dat niet heeft veroorzaakt. Wij vinden dit echt een gemiste kans.

'Bovendien vrezen de boeren dat door de vernatting een grotere kans bestaat op de aardappelziekte bruinrot. 'En dat in zo'n belangrijk aardappelgebied.'

Actie

'Als de provincie en trouwens ook het waterschap niet willen luisteren, dan moeten we onze woorden maar kracht bijzetten.' Verwijzend naar de boerenactie van vorige week in Den Haag besluit De Jong: 'Daar doen we nogal wat ervaring mee op de laatste tijd'.

