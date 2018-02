Eerste liggers brug Nieuwklap op hun plek gelegd

Bij Nieuwklap zijn in de nacht van maandag op dinsdag de eerste liggers van de nieuwe brug over het Aduarderdiep op hun plaats gelegd. De brug ligt in de provincialeweg N355, beter bekend als de Friesestraatweg, tussen de stad en Aduard.

De brug is een onderdeel van het verkeersknooppunt Nieuwklap, waar de nieuwe rondweg bij Aduard in de toekomst op de N355 aansluit.

Mollemabult

De betonnen liggers zijn 42 meter lang en wegen zo'n 85.000 kilo per stuk. Ze zijn gemaakt in Rotterdam en per dieplader naar Nieuwklap gebracht. Daar staan twee grote kranen klaar om de liggers op de landhoofden te takelen. De brug over het Aduarderdiep wordt gebouwd naast de huidige brug, die ook wel bekend is als de Mollemabult.

Na meivakantie

Deze nacht worden negen liggers op hun plek gelegd, in de nacht van dinsdag op woensdag worden nog eens negen liggers geplaatst. Als alles volgens plan verloopt dan kan het verkeer na de meivakantie over de nieuwe brug.

Sloop huidige brug

Later wordt dan de rondweg op het knooppunt aangesloten. De verwachting is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2019 zijn afgerond. Dan wordt ook de huidige brug over het Aduarderdiep gesloopt.