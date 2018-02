Koudste nacht van deze winter komt eraan

Na een koude dag met maximaal 1 graad, gaat het komende nacht 7 of 8 graden vriezen. Daarmee wordt het de (tot nu toe) koudste nacht van deze winter.

Volgens Weeronline kan het komende nacht in onze provincie op klomphoogte zelfs -10 tot -13 graden worden.

Winterrecord stond op -6,2

Met op grote schaal 5 tot 9 graden vorst wordt het de (voorlopig) koudste nacht van deze winter. Tot nu toe staat de laagste temperatuur van de winter op -6,2 graden. Deze waarde werd gemeten op 10 december in Hoogeveen.

Stap voor stap iets minder koud

De daarop volgende nachten gaat het steeds iets minder hard vriezen. Volgens weervrouw Harma Boer vriest het woensdagnacht nog een graad of 5. De nacht erna wordt het -4 en in het weekend houden we nog maar een graadje vorst over.