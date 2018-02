Rondje Groningen: Wat is de droom van Groningen?

Een kleine waarschuwing is op zijn plaats: deze editie van Rondje Groningen is niet helemaal vrij van ambtelijke, wollige taal. Maar ook: een Grunnegs Laid uit 1975 en raad-je-plaatje met spelers van de FC.

1) Stikstof in Groningse bodem?

In 2013 zag de NAM er vanaf: de kosten zouden 6 tot 10 miljard bedragen en de techniek zou mogelijk niet het goede effect hebben. Toch is het injecteren van stikstof in de Groningse bodem een goede manier om aardbevingen in Loppersum en omgeving te stoppen, oppert Overleggroep Groningen 2.0 nu. TU-hoogleraar Jan Dirk Jansen vindt dat de stikstoffabriek hoe dan ook moet worden gebouwd.

Ook opvallend, deze lezersbrief in Dagblad van het Noorden. Overheidstekort? 'Laten we bijlenen voor Groningen'.

2) Wat is de droom van Groningen?

Groene Rook. Dat is een nieuw project van afgevaardigden van de gemeenten Stadskanaal, Haren, De Marne en Ten Boer. Het doel? Samen 'de droom voor Groningen' bepalen. In een videotrailer van zes minuten wordt (in ahum... enigszings wollige taal) duidelijk dat er een festival komt waar Groningers en bestuurders hun wensen kunnen delen.

Wij doen, een tikkeltje eigenwijs, alvast wat voorschotten op de uitkomsten van het project. Waar droomt Groningen van?

1. Behoud monumentale panden en aangezichten (zoals gesteld bij dreigende aardbevingsslopen).

2. Behoud de typisch Groningse vergezichten met rust en ruimte (veelgehoord antwoord op vraag 'wat vind je mooi aan Groningen').

3. Investeer in en loop voorop met groene energie na jaren van gaswinning (zoals vorig jaar gesteld door bestuurders).

Maar het is aan de hele provincie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

3) Kookwinkel Hilversum doneert geld aan Bodem Beweging

Ludieke actie vanuit Hilversum. Van elke verkochte pan, gaat er één euro naar de Groninger Bodem Beweging.

4) Veendam heeft zin in centrumijsbaan

Veendam Online vraagt of inwoners de aanstaande ijsbaan in het centrum een goed idee vinden. De stemmers die reageren, lopen er alvast mee weg. Nu nog een paar nachten vorst.

5) Aardbevingsboek

Saskia Goldschmidt neemt de pen ter hand en schrijft een boek over de bevingen. Werktitel: Schokland. Een eerste deel is al te lezen:

6) Raad de FC'ers

Voor het maatschappelijke FC Groningen-leesproject Scoor een Boek werden de spelers van de FC vastgelegd in tekeningen. Zou je ze herkennen zonder naamsvermelding?

7) Het neie Grönnens Laid

Schokkend Groningen toverde deze nieuwsbladinzending uit - naar eigen zeggen - 1975 op. Als je het zo ziet, duren de protesten in Groningen al wel even.

8) Ochtendstond

Zo kwam de zon dinsdagochtend op in Haren. Kon minder.

9) Winterzonnetje

Na een koude winternacht, is het extra genieten van het zonnetje.

Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Tik hier voor de vorige edities.