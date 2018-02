Deel dit artikel:











In Noordlaren is het ijs een halve centimer dik, maar: 'Geen ijskoorts' (update) De ijsbaan in Noordlaren, dinsdagochtend (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

In Noordlaren is afgelopen nacht begonnen met de aanleg van een ijsvloer. De grote vraag is: kan de baan woensdag open voor de kinderen uit het dorp?

'Het wordt nog even spannend', zegt voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug. Om half vier in de nacht werd een begin gemaakt met het aanleggen van de ijsvloer. Vijf giertanks met water werden op de skeelerbaan gesproeid. Rond tien uur dinsdagmorgen was het ijs een halve centimeter dik. Dinsdagavond vanaf een uur of acht wordt er opnieuw gesproeid. 'Heel erg kleine kans' op marahon Komende nacht gaat het mogelijk zeven of acht graden vriezen en kan het ijs verder groeien. Het wordt de koudste nacht van deze winter, lijkt het. Maar de kans dat er een marathon op natuurijs kan worden gehouden in Noordlaren is volgens RTV Noord-verslaggever Henk Elderman 'heel erg klein'. Daarvoor is nog hardere en langere vorst nodig. Aan het werk 'Er is hier niet echt sprake van ijskoorts', zegt Elderman. De leden van de ijsvereniging zijn dinsdagmorgen ook gewoon op hun werk - en dus niet bij de ijsbaan actief. Lees ook: - 'Een marathon op natuurijs? Ik zie het niet meer gebeuren'

