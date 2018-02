Westerkwartier sluit een Armoedepact

De vier gemeenten in het Westerkwartier ondertekenen deze week met meer dan dertig organisaties het Armoedepact Westerkwartier.

Hierin staan afspraken over hoe de armoede in het gebied in de toekomst moet worden bestreden. Donderdag wordt de overeenkomst ondertekend.

Maatregelen

Eerder is al aangegeven wat op korte termijn moet gebeuren. Voorbeelden daarvan zijn het beter in kaart brengen van regelingen en ondersteuningsmogelijkheden, inwoners actief informeren, de jeugd beter leren omgaan met geld, meer buurthuiskamers organiseren en maatwerk bieden.

Naast de feestelijke ondertekening van het Armoedepact worden donderdagavond werkgroepen gevormd om invulling te geven aan het Armoedepact.