Lopend Vuur: Ik ga nooit naar een openbaar toilet

In de Tweede Kamer wordt deze week gesproken over een motie van D66 om werk te maken van meer en toegankelijkere openbare toiletten.

Met een volle blaas is het, vooral tijdens het winkelen, vaak zoeken naar een wc. In veel winkels is het voor klanten niet toegestaan om van het toilet gebruik te maken. Zeker voor mensen die om medische redenen vaker naar de wc moeten, kan dit behoorlijk lastig zijn.

Ophouden of niet?

De openbare toiletten, ook die langs de snelweg, zijn niet altijd de schoonste. Het ophouden van de 'boodschap' tot je thuis of op je werk bent, is voor velen dan ook zeker een optie.

Hoe is dat bij jou? En wat zijn jouw ervaringen met openbare toiletten?

Ons Lopend Vuur van vandaag:

Praat mee!

Moeten er meer openbare toiletten komen? En zou je er dan ook zelf gebruik van maken? Wat is de vieste openbare wc die je ooit hebt gezien? En ken je ook hele schone? Wij willen graag jouw ervaringen weten. Je kunt die doorgeven op onze Facebookpagina of via 050 - 3188 288.

