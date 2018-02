Deel dit artikel:











Bijzonder verschijnsel in Lettelberterpetten (Foto: Rene Oosterhuis/Twitter)

In natuurgebied de Lettelberterpetten in het Westerkwartier was dinsdagochtend een zeldzaam verschijnsel te zien: ijshaar.

Dit zijn ragfijne ijsdraadjes die ook wel vergeleken worden met de baard van Koning Winter. Het ijshaar werd vastgelegd door boswachter René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. Schimmels Het zeldzame natuurverschijnsel is te zien op dood hout. De schimmels die daarin zitten, verteren het hout en daarbij komt water vrij. Dat vocht wordt via kleine poriën naar buiten geperst, waar het bevriest. Niet te koud Dat kan alleen als het een paar graden onder nul is. Als het kouder is, stopt de schimmel met verteren. Ook moet de luchtvochtigheid hoog zijn en mag het niet of nauwelijks waaien.

Twitteraar Willemijn, vrijwilligster van Staatsbosbeheer, stuitte in januari ook op ijshaar.Ze laat zien wat ermee gebeurt als je het aanraakt.

