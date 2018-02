298.000 kraanvogels voor MH17-slachtoffers gaan naar Hilversum

De 298.000 kraanvogels die werden gevouwen naar aanleiding van de ramp met de MH17 in de zomer van 2014, worden geëxposeerd in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum.

Het vouwen van de kraanvogels was een initiatief van Tjitske Dijkstra uit Groningen, ter nagedachtenis aan haar vriendin en collega Hieke Raap van het Alfa-college. Ze kwam bij de ramp om het leven.

'Het maffe is: je weet van tevoren eigenlijk niet waar je aan begint. Ik zou eerst duizend kraanvogels voor Hieke vouwen. En dat werden er 298.000. Duizend voor elk slachtoffer.'

'Magisch getal'

Wereldwijd hielpen honderden mensen mee om dat aantal te bereiken. 'Voor mij was dat getal magisch, ik moest en zou er 298.000 hebben', zegt Dijkstra. 'Toen ik ze had, heb ik ze in verhuisdozen gestopt. En gewacht tot het moment dat ik wist wat ik ermee moest doen.'

Vorig jaar werden de kraanvogels tentoongesteld in een ruimte van het voormalige dierenpark in Emmen. 'Als je ze dan uitstalt en er ook nog mozaïeken en kunstwerken van maakt: dat komt wel even binnen.'

Dit moet hier niet stoppen Nabestaanden MH17

'Er zijn heel veel bezoekers geweest, bijna 35.000. En daaronder waren ook nabestaanden uit Hilversum. 'Dit moet hier niet stoppen, het moet verder het land in', zeiden zij.'

'Plek van betekenis'

Via de gemeente en de stadsmanager van Hilversum kwam Beeld en Geluid als locatie in beeld. 'Het is wel een klus om het straks weer voor elkaar te krijgen, maar ook een uitdaging. Een andere ruimte daagt uit om andere dingen met de kraanvogels te doen. Ik ben er wel heel blij mee. Hilversum is een plek van betekenis in het hele verhaal van de MH17 (vijftien slachtoffers kwamen er vandaan - red.) en ik ben blij dat deze kans ons geboden wordt.'

Aandenken

De papieren kraanvogels liggen in plastic bakken in de ruimte waar de expositie was. Ze worden op dit moment geteld. 'Tijdens de tentoonstelling legden bezoekers er kraanvogels bij en ik denk dat sommige mensen als aandenken ook wel eens kraanvogeltje meenamen. Ik vind het belangrijk dat het er bij de volgende expositie weer precies 298.000 zijn', legt Dijkstra uit.

Ze wil in Hilversum schoolkinderen betrekken bij de voorbereiding van de expositie. Kunstenaar Ingo Leth die betrokken was bij de expositie in Emmen zal er in Hilversum ook weer bij zijn, samen met een aantal plaatselijke kunstenaars.

De expositie in Hilversum opent komende zomer, op 17 juli.

