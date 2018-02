Arvin Slagter keert terug bij Oranje

Donar-speler Arvin Slagter sluit weer aan bij het Nederlands basketbalteam voor de twee WK-kwalificatiewedstrijden van deze maand.

Slagter miste in november de eerste twee kwalificatiewedstrijden vanwege een enkelblessure. Verder zijn er geen Groningers geselecteerd.

Italië & Kroatië

Oranje speelt op vrijdag 23 februari in Treviso tegen Italië. Drie dagen later wacht in Zadar de wedstrijd tegen Kroatië.

Groningen

Nederland sluit deze kwalificatieronde eind juni en begin juli af met twee thuiswedstrijden in Groningen, tegen Roemenië en Italië.

Laatste WK-kwalificatieronde

Uit de poule van vier gaan de eerste drie landen door naar de laatste WK-kwalificatieronde, die in september van start gaat.



De selectie bestaat uit:

Charlon Kloof (PG, 27, 1.85) – Universidad Catolica de Murcia Spanje

Leon Williams (PG, 26, 1.88) – BC Göttingen Duitsland

Worthy de Jong (SG, 29, 1.94) – ZZ Leiden

Jessey Voorn (SG, 27, 1.93) – ZZ Leiden

Arvin Slagter (SG, 32, 1.90) – Donar Groningen

Yannick Franke (G/SF, 21, 1.95) – Dolomoti Energia Trento Italië

Shane Hammink (G, 23, 1.96) – Bilbao Basket Spanje

Jito Kok (PF, 23, 2.07) – Valladolid Spanje

Thomas van der Mars (PF, 26, 2.06) – BC Kalev/Cramo Tallinn Estland

Roeland Schaftenaar (PF, 29, 2.09) – Gymnastikos Larissa-Faros BC Griekenland

Terrence Bieshaar (C, 20, 2.08) – CB Clavijo Spanje

Nick Oudendag (C, 30, 2.08) – New Heroes Basketball Den Bosch

