'Noordelijke scheepswerven werkten met dwangarbeiders uit Noord-Korea'

Noordelijke scheepswerven zouden in Polen schepen hebben laten bouwen door Noord-Koreaanse dwangarbeiders. Dat schrijven onderzoekers van de universiteit van Leiden in een rapport.

Dat rapport gaat over gedwongen tewerkstelling van Noord-Koreanen in andere landen.

In het rapport is ook de Poolse scheepswerf Partner Shipyards in Szczecin onder de loep genomen. Daar zouden onder dwang vanuit Noord-Korea arbeiders naartoe zijn gebracht om er te werken. Salaris kregen ze nauwelijks, het geld ging grotendeels naar het Noord-Koreaanse regime.

38 schepen

Zowel Royal Bodewes als CIG Shipbuilding worden door de wetenschappers in hun rapport genoemd. Bodewes heeft drie schepen op de Partner Shipyard laten bouwen. CIG Shipbuilding, dat in 2016 failliet ging, heeft er ook meerdere laten bouwen. In totaal zijn op de Poolse werf 38 schepen voor Nederlandse opdrachtgevers gemaakt.

Geen zaken meer met de Poolse werf

Beide werven erkennen dat er schepen bij Partner Shipyards zijn gebouwd. In een artikel op de site van de NOS zegt directeur Johan Schouwenaar van Royal Bodewes dat hij tijdens bezoeken nooit iets heeft gemerkt van tewerkstelling van Noord-Koreanen. Later hoorde hij er wel van. Bodewes doet sinds juni vorig jaar geen zaken meer met de Poolse werf.

CIG kan ook niet uitsluiten dat er door Noord-Koreanen aan de schepen is gebouwd.

Bij RTV Noord hebben de werven zelf nog niet gereageerd. Zodra we hun reactie op het nieuws hebben, melden we dat.

Lees ook:

- Buitenlanders op scheepswerf verdienen na jaren strijd net zoveel als Nederlanders

- Zware tijden scheepsbouw: 'We dichten het ene gat met het andere'

- Scheepsbouw: keihard knokken om te overleven (2016)