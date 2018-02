Deel dit artikel:











Oprichting Drents Gasberaad is afgeblazen (Foto: Flickr)

Het Drents Gasberaad, naar Gronings voorbeeld, was nog maar nauwelijks opgericht of het is alweer gestopt.

Eén van de initiatiefnemers is John Franke van de politieke partij Leefbaar Tynaarlo. 'Er is een discussie ontstaan of Leefbaar Tynaarlo met een, weliswaar lokale, politieke achtergrond wel de juiste organisatie zou zijn om de kar van een Drents Gasberaad te trekken', zo staat in een persbericht. Goed overleg 'Die discussie heeft ertoe geleid dat wij na goed overleg met de andere initiatieven in Drenthe en na overleg met het Groninger Gasberaad, hebben besloten voorlopig af te zien van het opzetten van een Drents Gasberaad, vertelt Franke. Het andere initiatief is het Platform Mijnbouwschade. Die organisatie gaat zich richten op iedereen in Nederland die schade ondervindt van mijnbouwactiviteiten. Lees ook: - Drenthe heeft net als Groningen twee 'aardbevingsorganisaties'

