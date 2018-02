Celstraffen voor voormalige Rendo-directeuren (update)

Twee oud-directeuren van netwerkbeheerder Rendo gaan voor fraude tweeënhalf en vier jaar de cel in. Richard W. (58) uit Groningen kreeg de hoogste straf, omdat hij in 2016 nog werd veroordeeld voor het aannemen van steekpenningen.

De 51-jarige Stephan V. uit Meppel kreeg een lagere straf. Hij had nog een blanco strafblad. Het Openbaar Ministerie eiste eerder drie en vijf jaar cel.

Bouw centrale

In 2007 werd begonnen met de bouw van een nieuwe energiecentrale in Steenwijk. Rendo kon die niet in eigen beheer bouwen, vanwege de Splitsingswet. De oud-directeuren waren zonder toestemming van Rendo aandeelhouders.

'Zij hebben hun werkgever vanaf het begin misleid en misbruik gemaakt van hun positie', zei de rechter. Door deze schijnconstructie werd Rendo ertoe bewogen dertig miljoen euro te investeren in een nieuw project dat verliesgevend bleek. Een deel van dit geld verdween in de zakken van W. en V.

Gesjoemel met gemeenschapsgeld

De rechter tilt er zwaar aan dat op grote schaal en langdurig is gesjoemeld met gemeenschapsgeld. De twee andere aandeelhouders en de bedenkers van deze nieuwe centrale sloten gaandeweg hun ogen, zei de rechter. Zij kregen een jaar cel opgelegd. De beide oud-directeuren sluisden miljoenen weg via hun eigen ondernemingen. Die bedrijven kregen boetes opgelegd van 350.000 en 500.000 euro.

Vrijspraak ex-echtgenote

De vier personen die door W. en V. naar voren waren geschoven om op papier aandeelhouder te zijn kregen celstraffen tot drie maanden opgelegd. Zij hebben meegewerkt aan deze schijnconstructie. De rechter is er niet van overtuigd dat zij wisten dat Rendo werd opgelicht. De ex-echtgenote en huidige partner van een van de oud-directeuren werden vrijgesproken.

Motivatie rechtbank

'De rechtbank tilde niet alleen zwaar aan de omvang van de fraude, maar ook aan de lange duur', zegt persrechter Fred Janssens over het vonnis. 'En het gemak waarmee het begaan is, in elk geval door de beide directeuren.'

Richard W. kreeg de hoogste straf omdat hij volgens de rechtbank 'een intense rol speelde in het gebeuren'. 'Hij is veel meer betrokken geweest en heeft ook veel meer geïnitieerd. De rol van de ander was beduidend minder, maar even zo goed strafbaar.'



