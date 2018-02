Burgess kan debuteren in mogelijk historische wedstrijd van Donar

Aanwinst Bradford Burgess kan woensdag meedoen in de mogelijk historische wedstrijd van Donar tegen het Belgische Mons Hainaut. Dat meldt de Groningse basketbalclub.

De Amerikaan werd eind vorige maand gehaald als vervanger van de geblesseerde Stephen Domingo en trainde al mee met Donar. Omdat zijn werkvergunning nu in orde is, mag de power-forward en small-forward in de beslissende Europese wedstrijd in actie komen.

Laatste zestien

Als Donar woensdag in MartiniPlaza wint van de Belgen, bereiken de Groningers de laatste zestien van de FIBA Europe Cup. Dat zou voor het eerst zijn in de historie van de club.



